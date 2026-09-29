Schlein: Serve salto in avanti nell'integrazione europea attraverso superamento unanimità – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 Come farlo? Due strade: una è superare l'unanimità, superarla anche con le cooperazioni rafforzate partendo con gli Stati che ci stanno. Ci sono 11 Paesi che hanno firmato per superare l'unanimità, è un dolore che non ci fosse la firma anche dell'Italia, l'unico Paese fondatore che mancava". Così la leader del Partito Democratico Elly Schlein in un punto stampa a margine della cerimonia di intitolazione di un edificio dell'Eurocamera a David Sassoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev