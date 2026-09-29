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Schlein: Serve unico negoziatore Ue per Ucraina, ma pace giusta non è resa a ragioni dell'aggressore – Il video

29 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "Il progetto europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi anche in un unico negoziatore per non lasciare questo spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin, perché raggiungere una pace giusta è un obiettivo necessario, ma una pace giusta non può essere la resa alle ragioni dell'aggressore". Così la leader del Partito Democratico Elly Schlein in un punto stampa a margine della cerimonia di intitolazione di un edificio dell'Eurocamera a David Sassoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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