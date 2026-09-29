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Trump: Senza di me Israele sarebbe stata spazza via, raddoppiata anche ricchezza degli americani – Il video

29 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 29 settembre 2026 "Nessuno parla del fatto che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Nessuno parla del fatto che abbiamo avuto la peggiore inflazione della storia. Nessuno parla del fatto che con Biden pagavate la benzina molto di più. Parliamo di tutte queste cose, sapete, di tutto". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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