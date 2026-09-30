Al Bano si arrampica su un traliccio a 83 anni e canta «Felicità» – Il video

Durante il concerto a Bagheria, in provincia di Palermo, il cantante è salito sulla struttura metallica accanto al palco e ha continuato l’esibizione dall’alto. Non è la prima volta che lo fa

«L’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante». Al Bano scherza così sulla sua ultima arrampicata durante un concerto. A 83 anni il cantante è salito su uno dei tralicci del palco a Bagheria, in provincia di Palermo, e da lì ha continuato a cantare Felicità davanti al pubblico. Durante il concerto organizzato in piazza Madrice lunedì 28 settembre, a un certo punto Carrisi ha messo il microfono in tasca, si è aggrappato alla struttura metallica accanto al palco e ha iniziato a salire.

«Finalmente vi vedo»

Una volta raggiunta una certa altezza, si è rivolto alla piazza: «Finalmente vi vedo! Bagheria, come va?». Poi ha ripreso a cantare, mentre dal pubblico arrivavano applausi e urla. Durante la discesa ha anche finto per qualche istante di perdere l’equilibrio, prima di tornare sul palco. I video dell’esibizione hanno iniziato a circolare sui social dove i fan si sono scatenati. E non è la prima volta che l’artista di Cellino San Marco si concede un’arrampicata durante un concerto: era già successo nel 2023 a Pomigliano d’Arco e nel 2025 a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.