Arrestato a Napoli Del Prete, il latitante del clan Mazzarella che da otto mesi si nascondeva nell’armadio di casa sua – Il video

Era latitante dal 3 marzo scorso quando si era sottratto al carcere disposto dal gip del Tribunale di Napoli

Si è nascosto per mesi nel doppio fondo di un armadio di casa sua il latitante Giuseppe Del Prete, noto esponente del clan mafioso dei Mazzarella. Oggi 30 settembre l’arresto da parte dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella nel cuore del paese di Forcella che si sarebbero congratulati col criminale per il nascondiglio stringendogli la mano. La scena è stata ripresa e diffusa dalla Procura. Del Prete era latitante dal 3 marzo, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nell’ambito di un procedimento per associazione di stampo mafioso relativa al traffico di stupefacenti e altri reati connessi.

L’arresto e per cosa era ricercato Del Prete

Per mesi Del Prete avrebbe utilizzato come nascondiglio un vano ricavato all’interno di un armadio, protetto da un sistema a doppio fondo. Tuttavia, quando i militari hanno scoperto il rifugio, Del Prete è uscito senza tentare la fuga. Poi quella stretta di mano e il «complimenti» rivolto agli uomini che lo hanno arrestato. A Del Prete viene contestata dalla Procura la collaborazione con i vertici del cartello Giuliano-Ferraiuolo-Mazzarella nei diversi ambiti di interesse della mafia campana, dal traffico di droga alle estorsioni. Avrebbe inoltre partecipato alle riunioni nelle quali venivano assunte decisioni sulla gestione delle attività illecite e sulla distribuzione delle quote. Inoltre, da una serie di intercettazioni emerge che Del Prete è indicato come diretto referente dei vertici dell’organizzazione.

Questo non è il primo arresto

Non è la prima volta che il latitante è stato arrestato. Nel 2023, quando aveva 45 anni ed era ricercato per traffico di stupefacenti, fu fermato a Ischia. A riconoscerlo, nei pressi del porto di Forio dove stava trascorrendo le vacanze, era stato un poliziotto libero dal servizio. L’agente lo aveva seguito senza perderlo di vista e aveva avvisato i colleghi del commissariato di Ischia. L’arresto in uno dei ristoranti dell’isola. Anche allora nessuna resistenza: gli agenti lo avevano ammanettato mentre era al tavolo. Dopo quella cattura era tornato libero e aveva fatto nuovamente perdere le proprie tracce.