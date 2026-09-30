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Morto a 21 anni dopo la caduta da 15 metri in piazza Gae Aulenti a Milano, il giallo del ragazzo polacco scomparso il giorno prima

30 Settembre 2026 - 13:22 Marco Fedeli
Auto della polizia
Auto della polizia
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava scavalcando una ringhiera, quando ha perso la presa ed è precipitato in un cortile. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa
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Un ragazzo polacco di 21 anni è morto nella mattina di mercoledì 30 settembre alle 11 in piazza Gae Aulenti, nel pieno centro di Milano, precipitando da 15 metri di altezza. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo stava tentando di scavalcare una ringhiera verso Corso Como, precipitando in un cavedio di un cortile vicino a un parcheggio.

Secondo Fanpage riporta la vittima sarebbe Jakub Wiatr, un ragazzo scomparso il 29 settembre, per il quale la famiglia aveva diffuso un appello online e su Facebook.

In un post, l’Associazione Penelope della Lombardia aveva pubblicato la foto del ragazzo e tutti i dettagli per poterlo identificare: nato in Polonia, 21 anni, alto 190cm, peso 90 kg, capelli biondo scuro e occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava una T-shirt chiara, camicia a maniche corte verde scuro a quadri, jeans e scarpe sneakers di colore bianco. Alla fine del post un avvertimento: «Potrebbe essere in difficoltà!» e l’invito a contattare le forze dell’Ordine o l’Associazione Penelope Lombardia rivolto a chiunque avesse notizie. La polizia di sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso le immagini telecamere di sorveglianza.

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