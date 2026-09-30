Caso Regeni, Foti: «Faremo rispettare la sentenza. Lo Stato chiederà il risarcimento»

L'annuncio del ministro per gli Affari europei. La mossa prevista dopo il deposito della sentenza

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha espresso soddisfazione per la sentenza sul caso di Giulio Regeni, annunciando che lo Stato italiano – essendosi costituito parte civile – chiederà il risarcimento dei danni non appena le motivazioni verranno depositate.

Ospite della trasmissione Tagadà su La7, il ministro ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni e della magistratura in questa vicenda, tracciando un parallelo con la recente decisione della Francia di collaborare sulla strage di Ustica dopo 46 anni. «La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stato importante così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica», ha dichiarato. Rispondendo alle polemiche e alle dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein, Foti ha invitato ad attendere: «Sulle polemiche mi rimetterei alla sentenza, alle motivazioni della sentenza. Per far rispettare la sentenza, innanzitutto occorre il deposito della sentenza».