Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAEgittoGiulio RegeniGoverno Meloni

Caso Regeni, Foti: «Faremo rispettare la sentenza. Lo Stato chiederà il risarcimento»

30 Settembre 2026 - 17:55 Stefania Carboni
tommaso foti
tommaso foti
L'annuncio del ministro per gli Affari europei. La mossa prevista dopo il deposito della sentenza
Google Preferred Site

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha espresso soddisfazione per la sentenza sul caso di Giulio Regeni, annunciando che lo Stato italiano – essendosi costituito parte civile – chiederà il risarcimento dei danni non appena le motivazioni verranno depositate.

Ospite della trasmissione Tagadà su La7, il ministro ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni e della magistratura in questa vicenda, tracciando un parallelo con la recente decisione della Francia di collaborare sulla strage di Ustica dopo 46 anni. «La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stato importante così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica», ha dichiarato. Rispondendo alle polemiche e alle dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein, Foti ha invitato ad attendere: «Sulle polemiche mi rimetterei alla sentenza, alle motivazioni della sentenza. Per far rispettare la sentenza, innanzitutto occorre il deposito della sentenza».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regeni, Tajani sulla sentenza: «Condannate tre persone, non l’Egitto». Le opposizioni insorgono: «Negazionismo indecente, si dimetta» – Il video

2.

Lega, il congresso si fa il 24 e 25 ottobre. Romeo: «Non ci saremo, avanti col nostro movimento»

3.

Sindaco di Milano, il vertice con Meloni sul candidato: i nomi sul tavolo e il «messaggio» di Sala per il successore

4.

Alessandro Di Battista: «A Cuba i medici mi hanno scoperto un tumore, sono stato operato. Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica»

5.

Regeni, Meloni dopo la condanna dei tre 007 egiziani: «Dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità»

leggi anche
regeni-sentenza-corte-assise-roma
ATTUALITÀ

Giulio Regeni, la sentenza: tre 007 egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore (ma non per l’omicidio)

Di Alessandra Mancini
alessandro giuli merlino proietti quirinale
POLITICA

Giuli licenzia due big dello staff del ministero della Cultura: lo strappo dopo i fondi negati al documentario su Giulio Regeni

Di Ygnazia Cigna
alessandro giuli
CULTURA & SPETTACOLO

Il ministro Giuli: «Inaccettabile non dare finanziamenti pubblici al documentario su Giulio Regeni»

Di Matteo Revellino