La Corte Suprema USA non ha stabilito che i vaccinati diventano «non umani» o «beni brevettati»

I giudici non hanno mai citato i vaccini né la definizione legale di essere umano all'interno della decisione

Diverse condivisioni riportano una fantomatica “sentenza” della Corte Suprema americana secondo la quale i vaccinati sarebbero dei «non umani». Si tratta di una narrazione che si colloca nella sfera No vax e delle teorie del complotto più estreme.

Il contenuto virale

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia: «La Corte Suprema ha stabilito che i vaccinati non sono più umani, ma beni transumani brevettati OGM».

Cosa aveva stabilito davvero la Corte Suprema

Si tratta di una vecchia narrazione che circolava durante la pandemia di Covid-19, basata su una sentenza della Corte Suprema americana del 2013 distorta dai complottisti. Del caso si è occupata la collega Claire Savage di AFP USA, oltre alle redazioni di AAP FactCheck e Lead Stories.

La Corte aveva affrontato nel 2013 la celebre causa Association for Molecular Pathology Vs Myriad Genetics Inc. I giudici non hanno mai citato i vaccini né la definizione legale di essere umano all’interno della decisione. Il verdetto ha sancito l’impossibilità di brevettare il DNA umano naturale, pur consentendo la tutela per il DNA che i ricercatori “creano” in laboratorio. Inoltre, la legislazione statunitense vieta esplicitamente ogni brevetto incentrato sull’organismo umano.

Ricevere un farmaco o un vaccino non trasforma in alcun modo la persona in un oggetto brevettabile. Inoltre, i vaccini a mRNA come quelli di Pfizer e Moderna non modificano il patrimonio genetico umano. Di conseguenza, qualsiasi tesi circa la perdita dei diritti da parte dei vaccinati manca di ogni fondamento.

Conclusioni

La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha mai stabilito che le persone vaccinate diventino «non umane» o «beni brevettati». La narrazione stravolge una sentenza del 2013 sulla brevettabilità del DNA sintetico per costruire una teoria complottista priva di qualsiasi riscontro giuridico e scientifico. I vaccini non alterano il patrimonio genetico e la legislazione americana vieta qualsiasi brevetto sull’essere umano.

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