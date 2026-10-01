Orforglipron: il farmaco contro l’obesità funziona anche contro il diabete di tipo 2

La ricerca scientifica sull'agonista Glp-1 orale di Lilly pubblicata su The Lancet

Orforglipron, il primo agonista Glp-1 orale di Lilly, è sicuro ed efficace contro il diabete. Al meeting 2026 dell’Easd (Associazione europea per lo studio del diabete) sono stati illustrati i risultati completi del trial di fase 3 Achieve-4. Si tratta dello studio più ampio e più lungo condotto sul farmaco nel diabete di tipo 2. L’obiettivo era «valutare l’efficacia e la sicurezza di orforglipron rispetto all’insulina glargine a dosaggio titolato in adulti affetti da diabete di tipo 2 e obesità o sovrappeso con rischio cardiovascolare aumentato», spiega Eli Lilly and Company in una nota.

Orforglipron e il diabete

Nel trial Orforglipron ha dimostrato un rischio non inferiore di eventi cardiovascolari maggiori (Mace) e ha migliorato i valori di A1C, ovvero l’emoglobina glicata (parametro spia del controllo glicemico), oltre al «peso e altri indicatori chiave della salute cardiometabolica, rispetto all’insulina glargine». I dati portati al Congresso Easd sono stati pubblicati contemporaneamente su The Lancet. «Nel diabete di tipo 2 la protezione cardiovascolare è oggi un obiettivo tanto importante quanto il controllo glicemico», afferma Gian Paolo Fadini, professore ordinario di Endocrinologia all’università degli Studi di Padova, direttore dell’Unità di Malattie del metabolismo e Diabetologia dell’azienda ospedale-università di Padova.

«Lo studio Achieve-4 ha confermato il profilo di sicurezza di questo nuovo Glp-1 orale e ne ha dimostrato l’associazione con un minor numero di eventi cardiovascolari maggiori e di morte rispetto a insulina glargine. Il miglioramento duraturo di emoglobina glicata e peso corporeo uniti alla semplicità di somministrazione – una compressa da assumere una volta al giorno, senza necessità di digiuno o restrizioni nell’assunzione di liquidi – potrebbero rendere orforglipron una potenziale opzione di grande interesse a livello globale», conclude Fadini.

Come funziona

Secondo Thomas Seck, vicepresidente senior dello sviluppo prodotti presso Lilly Cardiometabolic Health, «Orforglipron ha dimostrato costantemente un’elevata efficacia nel trattamento del diabete di tipo 2 nell’ambito del nostro programma di fase 3 Achieve. Nello studio Achieve-4, il nostro studio più ampio e di più lunga durata su questo farmaco, orforglipron ha aiutato oltre la metà dei partecipanti a raggiungere un valore di A1C pari o inferiore al 6,5%, con riduzioni durature dell’A1C e del peso corporeo e un profilo di sicurezza complessivo favorevole. Questo tipo di efficacia rafforza la nostra fiducia nel fatto che orforglipron possa cambiare il modo in cui medici e pazienti affrontano il trattamento del diabete di tipo 2».

Cos’è Orforglipron

Orforglipron è un agonista del recettore del glucagone-like peptide-1 (Glp-1) in forma di piccola molecola (non peptidica). È stato scoperto da Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., concesso in licenza a Lilly nel 2018 e approvato dall’Agenzia americana del farmaco Fda per gli adulti affetti da obesità o per alcuni adulti in sovrappeso che presentano anche problemi di salute correlati al peso, al fine di ridurre il peso corporeo in eccesso e mantenere la perdita di peso a lungo termine, in combinazione con una dieta ipocalorica e una maggiore attività fisica.

Il diabete di tipo 2

Oltre alla gestione cronica del peso, il farmaco è oggetto di studio come potenziale trattamento per il diabete di tipo 2, l’apnea ostruttiva del sonno, il dolore al ginocchio da osteoartrite, l’ipertensione, la malattia arteriosa periferica e l’incontinenza urinaria da sforzo. Per valutare ulteriormente l’impatto di orforglipron sugli esiti cardiovascolari negli adulti affetti da obesità o sovrappeso, con o senza diabete di tipo 2, Lilly sta conducendo Attain-Outcomes, uno studio di fase 3 attualmente in corso su adulti con patologie cardiovascolari o renali accertate.