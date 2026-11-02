Mattarella e Meloni a Ciampino, l’arrivo delle salme dei quattro militari italiani morti in Bosnia – Il video

I feretri dei quattro militari italiani morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia-Erzegovina sono arrivati all’aeroporto militare di Ciampino. Il velivolo era precipitato nei giorni scorsi durante un volo addestrativo. Ad accoglierli c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme ai familiari delle vittime, ai vertici militari e alle autorità civili. Le bare, coperte dal Tricolore, sono state sistemate sul piazzale dello scalo e hanno ricevuto gli onori militari. Dopo la benedizione religiosa, Mattarella ha passato in rassegna i feretri e si è fermato in raccoglimento davanti a ognuno.

A perdere la vita sono stati i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi, insieme a due militari della Croce Rossa: il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci. Terminata la cerimonia, le salme saranno trasferite all’ospedale militare del Celio, a Roma, dove verrà allestita la camera ardente.