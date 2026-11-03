L'arrivo delle bare dei 4 militari caduti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2026 Le bare dei quattro militari morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia sono state portate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, per i funerali solenni. I feretri, avvolti nel Tricolore, sono stati accolti da un picchetto d’onore e portati a spalla dai commilitoni. Le vittime sono i sergenti dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, e il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev