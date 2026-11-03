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Crosetto abbraccia i familiari dei 4 militari caduti in Bosnia al termine del funerale – Il video

03 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2026 Al termine dei funerali solenni nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha abbracciato i familiari dei quattro militari morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia: i sergenti dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, e il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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