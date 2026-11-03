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Il Cremlino conferma il faccia a faccia con gli ucraini ad Abu Dhabi. Il ruolo dell’inviato di Trump e chi ci si sarà – La diretta

03 Novembre 2026 - 12:47 Giovanni Ruggiero
donald trump volodymyr zelensky vladimir putin
In settimana a Bruxelles i negoziatori americani vedranno i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev
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Russia, Stati Uniti e Ucraina si incontreranno ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Sì, posso confermare questa data. La delegazione russa arriverà ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre e parteciperà ai colloqui trilaterali». La squadra di Mosca sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Non ci sono ancora piani precisi su un eventuale incontro tra Vladimir Putin e i delegati prima della partenza, ha spiegato Peskov, ma quasi tutti i membri riferiscono regolarmente al presidente e ricevono da lui le istruzioni. Gli Usa, ha scritto su X l’inviato Steve Witkoff, faranno da mediatori a livello tecnico su sicurezza nel dopoguerra, de-escalation e interventi umanitari.

In settimana a Bruxelles i negoziatori americani vedranno i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev, ha fatto sapere la portavoce dell’Alleanza Allison Hart. Intanto Peskov, citato da Interfax, denuncia che i droni ucraini continuano a colpire l’energia russa: la difesa è più efficace, ma «non è possibile garantire completamente contro i danni». Mosca, aggiunge, prosegue con attacchi «sistematici e su larga scala» contro le infrastrutture ucraine.

Domani alla Commissione Europea incontro Usa-Nato-E3-Ucraina

«Domani la Commissione Europea ospiterà un incontro con i rappresentanti dell’Ucraina, degli Stati Uniti, della Francia, della Germania, del Regno Unito, della Nato e della Banca Mondiale: l’incontro verterà sulla ricostruzione postbellica e sulla prosperità dell’Ucraina». Lo ha detto una portavoce della Commissione nel corso del briefing quotidiano.

Foti: «Dopo quattro anni e mezzo di guerra è ora di sedersi a tavolo di pace»

«Dopo quattro anni e mezzo, noi, come ha già fatto in più occasioni il presidente Meloni, sollecitiamo un’azione europea che non sia affidata alle iniziative dei singoli, ma che abbia una propria ufficialità. Oggi è il momento di cercare di far sedere tutti intorno a un tavolo di pace». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, rispondendo a RaiNews24, aggiungendo che sull’Ucraina «senza dubbio vi saranno ulteriori provvedimenti». Interpellato sull’ipotesi di Mario Draghi come inviato europeo per la pace, il ministro ha risposto: «L’unico modo per far fallire un’idea è iniziare a lavorare sui nomi anziché sull’idea stessa. Prima bisogna concordare tutti sulla necessità di questa mossa; poi il nome dovrà essere ampiamente condiviso». Foti ha poi aggiunto: «È inutile bruciare le candidature con fughe in avanti. Ho già sentito almeno sei o sette nomi differenti e, quando si parte da così tante candidature, difficilmente si arriva a una sintesi».

Lega, bene colloqui Ucraina-Russia, è ora che la diplomazia si sostituisca alle armi

«Bene così. Dopo anni di guerra, morti e distruzione, è ora che la diplomazia prenda il posto delle armi. Anziché alimentare il conflitto, tutti facciano la propria parte per arrivare finalmente alla PACE». È quanto si legge sull’account X della Lega commentando l’annuncio dell’inviato americano Steve Witkoff che gli Usa faranno da mediatori nei negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi.

Kiev, raid russi su centrali in 9 regioni

I pesanti raid russi nella notte hanno colpito centrali elettriche e sottostazioni in nove regioni, oltre a linee ferroviarie causando la disattivazione di tre centrali. Lo riferisce l’ufficio stampa della società elettrica ucraina Dtek. «La distruzione è ingente. Tre centrali hanno smesso di produrre elettricità», afferma Dtek senza specificare quali. Ma si sa che grandi centrali elettriche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Kharkiv sono state colpite.

Cremlino, trilaterale con Usa e Ucraina ad Abu Dhabi il 10 e l'11 novembre

Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha confermato che i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terranno ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere del presidente russo, Vladimir Medinsky.

In settimana riunione Nato-Usa-E3 a Bruxelles sull'Ucraina

«A seguito delle discussioni tenutesi a Miami e a Oslo, i rappresentanti della Nato incontreranno questa settimana a Bruxelles i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti per discutere la strada da seguire al fine di porre fine alla guerra in Ucraina in modo giusto e sostenibile». Lo fa sapere la portavoce della Nato, Allison Hart.

Witkoff: «Usa medieranno colloqui Abu Dhabi a livello tecnico tra Russia e Ucraina»

Gli Usa faranno da mediatori nei negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia del 10-11 novembre ad Abu Dhabi, portando avanti l’obiettivo del presidente Donald Trump «di porre fine alla guerra». Lo scrive in un post su X l’inviato americano Steve Witkoff, secondo cui «le discussioni si concentreranno sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace. Inoltre, questa settimana a Bruxelles, i negoziatori americani incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Gb, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina».

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