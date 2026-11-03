Il Cremlino conferma il faccia a faccia con gli ucraini ad Abu Dhabi. Il ruolo dell’inviato di Trump e chi ci si sarà – La diretta

In settimana a Bruxelles i negoziatori americani vedranno i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev

Russia, Stati Uniti e Ucraina si incontreranno ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Sì, posso confermare questa data. La delegazione russa arriverà ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre e parteciperà ai colloqui trilaterali». La squadra di Mosca sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Non ci sono ancora piani precisi su un eventuale incontro tra Vladimir Putin e i delegati prima della partenza, ha spiegato Peskov, ma quasi tutti i membri riferiscono regolarmente al presidente e ricevono da lui le istruzioni. Gli Usa, ha scritto su X l’inviato Steve Witkoff, faranno da mediatori a livello tecnico su sicurezza nel dopoguerra, de-escalation e interventi umanitari.

In settimana a Bruxelles i negoziatori americani vedranno i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev, ha fatto sapere la portavoce dell’Alleanza Allison Hart. Intanto Peskov, citato da Interfax, denuncia che i droni ucraini continuano a colpire l’energia russa: la difesa è più efficace, ma «non è possibile garantire completamente contro i danni». Mosca, aggiunge, prosegue con attacchi «sistematici e su larga scala» contro le infrastrutture ucraine.