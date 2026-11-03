Le bare con i feretri dei 4 militari morti in Bosnia sui carri funebri, la commozione dei familiari – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2026 Al termine dei funerali solenni nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, i feretri dei quattro militari morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia sono stati caricati sui carri funebri, davanti ai familiari e alle autorità. Le vittime sono i sergenti dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, e il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev