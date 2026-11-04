Tg1: «Due gruppi di hacker filorussi hanno rivendicato gli attacchi ai supermercati» – Il video

Lo anticipa il telegiornale Rai. Intanto Federdistirbuzione rassicura: colpiti pochi negozi affiliati, danni limitati.

I gruppi hacker filorussi Noname057(16) e Z-Pentest hanno rivendicato, tramite un video diffuso sui social network, la serie di cyberattacchi diretti contro gli impianti di refrigerazione commerciale in vari Paesi europei, tra cui l’Italia. La notizia è stata diffusa dal Tg1.

🔴BREAKING: due gruppi di hacker filorussi – NoName 057 e Z-Pentest – hanno rivendicato in un video gli attacchi ai supermercati europei, Italia compresa.#Tg1 pic.twitter.com/XlsYmC3rAD — Tg1 (@Tg1Rai) November 4, 2026

Buttarelli: «Hanno preso di mira i più deboli, danni limitati»

Sull’entità delle conseguenze nel nostro Paese è intervenuto Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, che in un’intervista a la Repubblica ha ridimensionato l’impatto complessivo dell’offensiva. L’attacco ha coinvolto una decina di punti vendita situati principalmente tra Veneto e Sicilia. Si tratta di esercizi gestiti da imprenditori affiliati e non di filiali dirette delle grandi catene. Se per il singolo esercente il danno economico è sensibile, a livello aggregato l’impatto complessivo si limita a poche migliaia di euro. L’intrusione è stata facilitata dal mancato aggiornamento tempestivo dei protocolli di sicurezza da parte delle singole attività periferiche. Buttarelli ha comunque rassicurato sulla tenuta dell’infrastruttura nazionale, evidenziando che i software adottati in Italia risultano meno permeabili rispetto a quelli utilizzati altrove, come in Francia. Non risultano richieste di riscatto o finalità di estorsione economica. L’azione appare mirata esclusivamente a creare disagi e a destabilizzare la catena distributiva, sfruttando la crescente interconnessione tecnologica tra logistica e gestione della catena del freddo.