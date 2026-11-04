Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
ATTUALITÀHackerRussiaSupermercati

Tg1: «Due gruppi di hacker filorussi hanno rivendicato gli attacchi ai supermercati» – Il video

04 Novembre 2026 - 11:48 Stefania Carboni
hacker filorussi
Lo anticipa il telegiornale Rai. Intanto Federdistirbuzione rassicura: colpiti pochi negozi affiliati, danni limitati.
Google Preferred Site

I gruppi hacker filorussi Noname057(16) e Z-Pentest hanno rivendicato, tramite un video diffuso sui social network, la serie di cyberattacchi diretti contro gli impianti di refrigerazione commerciale in vari Paesi europei, tra cui l’Italia. La notizia è stata diffusa dal Tg1.

Buttarelli: «Hanno preso di mira i più deboli, danni limitati»

Sull’entità delle conseguenze nel nostro Paese è intervenuto Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, che in un’intervista a la Repubblica ha ridimensionato l’impatto complessivo dell’offensiva. L’attacco ha coinvolto una decina di punti vendita situati principalmente tra Veneto e Sicilia. Si tratta di esercizi gestiti da imprenditori affiliati e non di filiali dirette delle grandi catene. Se per il singolo esercente il danno economico è sensibile, a livello aggregato l’impatto complessivo si limita a poche migliaia di euro. L’intrusione è stata facilitata dal mancato aggiornamento tempestivo dei protocolli di sicurezza da parte delle singole attività periferiche. Buttarelli ha comunque rassicurato sulla tenuta dell’infrastruttura nazionale, evidenziando che i software adottati in Italia risultano meno permeabili rispetto a quelli utilizzati altrove, come in Francia. Non risultano richieste di riscatto o finalità di estorsione economica. L’azione appare mirata esclusivamente a creare disagi e a destabilizzare la catena distributiva, sfruttando la crescente interconnessione tecnologica tra logistica e gestione della catena del freddo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Daniel che viveva in aeroporto a Napoli ritrova i genitori, la svolta sul 25enne che aveva perso la memoria: dove andrà a vivere

2.

L’indagine sui supermercati sotto attacco in Sicilia, Emilia-Romagna e Toscana

3.

Spende 7mila euro tra fiorentine e fiumi di vino con la carta aziendale: il sindaco scopre Andrea Ciccarelli e lo licenzia. Il caso ad Ancona

4.

Il finto prete che diceva messa e confessava in tre parrocchie, come è stato smascherato don Salam. La foto che ha tradito il 25enne: che cosa rischia

5.

Usava una pietra di 3,5 chili come fermaporta, la scoperta dopo la morte: «Vale un milione di euro»