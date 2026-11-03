Usava una pietra di 3,5 chili come fermaporta, la scoperta dopo la morte: «Vale un milione di euro»

Un’anziana di Colți, nella contea di Buzău, in Romania aveva raccolto la pietra in un torrente e l'aveva portata a casa come portafortuna. Analizzata dopo la sua morte, si è rivelata uno dei blocchi d’ambra più grandi al mondo. Oggi è un tesoro nazionale

Un frammento di ambra grezza dal valore di circa 1 milione di euro, risalente a 70 milioni di anni fa, è stato utilizzato per anni come fermaporta di una camera da letto. Protagonista di questa storia, riportata dal Messaggero, è una signora rumena che, dopo aver raccolto la pietra dal letto di un torrente vicino a Colți, nella contea di Buzău, regione del Paese ricca di giacimenti di ambra grezza, aveva deciso di portarla a casa come portafortuna, ignara del suo reale valore. Gli abitanti della comunità locale credono infatti che i pezzi di questo tipo d’ambra portino fortuna e per questo molti di loro li tengono nelle loro abitazioni.

La scoperta dopo la morte della donna

Da quel momento in poi la pietra era rimasta in casa, sopravvivendo anche a un furto durante il quale la donna era stata derubata di tutti i gioielli d’oro. Dopo la sua morte, un parente ha deciso di farla analizzare, scoprendo che in realtà si trattava di un blocco di resina fossilizzata risalente a 70 milioni di anni fa. Il reperto è stato quindi acquisito dalle autorità statali rumene e poi inviato al Museo di Storia di Cracovia, in Polonia, dove gli specialisti hanno confermato l’autenticità della pietra: pesa 3,5 chilogrammi ed è tra le più grandi mai scoperte. Per il direttore Daniel Costa il valore scientifico e culturale dell’ambra sarebbe inestimabile, mentre i media locali sostengono che quello economico si aggiri intorno al milione di euro. Dal 2022 l’esemplare è conservato nel Museo della Contea di Buzău come tesoro nazionale protetto.

Come si forma l’ambra

L’ambra si forma dalla resina che trasuda dagli alberi. Nella contea di Buzău, ricca di foreste e conifere, è prodotta in grandi quantità. Nel corso di milioni di anni si è indurita e ha dato vita ai giacimenti locali, che vengono sfruttati da oltre 100 anni. L’ambra che si forma in questa regione costituisce una varietà particolare, chiamata dagli abitanti locali “chihlimbar” e classificata per la prima volta dal chimico Otto Helm. La sua particolarità deriva da intense tonalità di rosso scuro, marrone e quasi nero, che la differenziano dalle varietà baltiche più chiare.