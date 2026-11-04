Castellammare di Stabia: va al cimitero a trovare la madre ma trova il loculo occupato da un’altra salma

La donna di 43 anni non si recava al cimitero da un anno esatto. Ha presentato una denuncia ai carabinieri. Sono in corso le indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata

Una donna di 43 anni, residente a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si è recata al cimitero e ha scoperto che il loculo regolarmente acquistato anni fa risultava occupato da una salma sconosciuta. Quella di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025, come indicato sulla lapide di marmo. La salma sconosciuta ha letteralmente occupato il posto in cui risiedevano i resti della madre della 43enne.

Aperta un’inchiesta: il corpo della madre della 43enne smarrito

La 43enne si è quindi immediatamente rivolta ai carabinieri ai quali ha riferito di mancare dal cimitero da un anno esatto. La salma della madre, che si trovava nel loculo, ora sarebbe dispersa. Sono così scattate le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha già acquisito alcuni documenti dell’archivio cimiteriale.