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Meloni alla Cerimonia del 4 novembre all'Altare della Patria, Mattarella depone una corona d'alloro – Il video

04 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato all’Altare della Patria, a Roma, alla cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici della Difesa. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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