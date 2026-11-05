Invece di riempire i serbatoi delle auto metteva il carburante nella propria auto: arrestato il falso benzinaio

I poliziotti sono intervenuti vicino a una pompa di benzina nel napoletano. L'uomo è stato arrestato per truffa e resistenza a pubblico ufficiale

Il caro carburante miete le prime vittime. Dopo quello che è successo settimane fa in Campania, dove una decina di persone era stata portata in pronto soccorso per avvelenamento da benzina (probabilmente usavano delle cannucce per trasferire il carburante dalle macchine in fila a delle taniche o viceversa), adesso a Napoli è stato arrestato un uomo che, anziché rifornire i veicoli, avrebbe versato il carburante in alcune taniche nascoste.

Che cos’è successo

È successo vicino a una pompa di benzina a Vicaria-Mercato. Durante i controlli, i poliziotti hanno notato il conducente di un’auto che, oltre a rifornire il proprio serbatoio, ha poi riempito di benzina alcune taniche utilizzando i soldi ancora prelevabili dalla carta del cliente. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il soggetto in questione, non senza difficoltà, accertando che l’ignaro automobilista aveva effettuato un rifornimento per un importo pari a 20 euro, mentre il finto benzinaio aveva riempito le taniche di carburante prelevando ulteriori 82 euro dalla carta di credito utilizzata per la transazione.