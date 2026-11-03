Mantenimento nipoti, chi se ne fa carico può rivalersi sugli altri nonni: «Tutti e quattro devono contribuire alle spese». Cosa dice la Cassazione

L'intervento dei nonni è sussidiario: scatta solo se entrambi i genitori non possono pagare. La Cassazione chiarisce: «Il dovere riguarda sia i materni sia i paterni». Il nonno che ha sostenuto da solo le necessità dei nipoti può chiedere agli altri ascendenti il rimborso

In molte famiglie italiane i nonni rappresentano un sostegno economico fondamentale per i nipoti, soprattutto quando i genitori attraversano difficoltà finanziarie. Ma cosa succede se a sostenere interamente le spese è soltanto uno di loro? A chiarirlo è la Cassazione con l’ordinanza del 30 ottobre 2026: se entrambi i genitori sono impossibilitati a provvedere al mantenimento dei figli, l’obbligo sussidiario coinvolge tutti e quattro i nonni. Ma non solo: chi ha anticipato le somme necessarie può chiedere agli altri ascendenti di contribuire alle spese, in proporzione alle rispettive capacità economiche. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato da una nonna materna.

Il caso della nonna che ha chiesto 54mila euro

La vicenda – scrive la Stampa – riguarda una bambina nata nel 2010, mantenuta economicamente dalla nonna materna fino al novembre 2019. La madre era disoccupata, mentre il padre non versava l’assegno mensile di 500 euro stabilito in sede di separazione. La nonna aveva quindi sostenuto direttamente le spese per la nipote, chiedendo successivamente al padre e ai nonni paterni la restituzione di 54mila euro. Il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto il suo diritto al rimborso, ma la Corte d’appello dell’Aquila aveva escluso la responsabilità dei nonni paterni. Da qui il ricorso in Cassazione.

Quando devono intervenire i nonni

Nell’ordinanza, i Supremi giudici hanno ribadito che il mantenimento dei figli è innanzitutto un obbligo dei genitori. Quello dei nonni è un dovere sussidiario, che scatta soltanto quando entrambi i genitori sono realmente impossibilitati a provvedere economicamente ai figli. Il mancato pagamento dell’assegno da parte di uno dei genitori, da solo, non è sufficiente: se l’altro dispone di risorse adeguate, deve comunque contribuire al mantenimento. Quando invece ricorrono le condizioni per coinvolgere gli ascendenti, l’obbligo riguarda tutti e quattro i nonni, in proporzione alle rispettive capacità economiche.

Il diritto al rimborso e il rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila

Chi ha sostenuto da solo le spese per i nipoti può quindi chiedere agli altri ascendenti di contribuire al rimborso. La richiesta può essere rivolta anche a uno solo dei nonni, senza che sia necessario agire contemporaneamente contro tutti. La Cassazione ha disposto un nuovo esame da parte della Corte d’appello dell’Aquila, che dovrà valutare le condizioni economiche di entrambi i genitori e l’eventuale contributo dovuto dai quattro nonni.

Foto copertina: PEXELS/THOMAS BALABAUD