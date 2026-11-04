Esce di strada e gli agenti scoprono l’auto modificata: multa di 230 euro

A segnalarlo i gruppi di cittadini di Meano in provincia di Trento

A segnalarlo erano stati i cittadini e i gruppi di «controllo del vicinato». Ma è stata la polizia locale di Meano e Vigo Meano in provincia di Trento a beccare uno dei veicoli modificati e utilizzati in modo non conforme alle norme del Codice della Strada. Una pattuglia è intervenuta domenica primo novembre per una vettura uscita di strada.

La multa

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno verificato che il veicolo era stato modificato per potenziarne le prestazioni: dall’assetto sportivo all’impianto di scarico non conforme, dalla barra duomi per l’irrigidimento del telaio all’aumento della velocità. Gli agenti hanno anche rilevato l’utilizzo improprio di una targa prova, impiegata per effettuare prove di circolazione del veicolo in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. E alla fine a carico del conducente sono state contestate cinque violazioni per un importo complessivo di 230 euro.