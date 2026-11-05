Cateno De Luca: Implosione Vannacci nelle prossime settimane, sta pietendo di entrare nel centrodx – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Posso confermarvi per l’ennesima volta non solo che Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra, ma che nel giro di qualche mese buona parte anche di quelli che sono stati punti di riferimento sul territorio abbandoneranno Vannacci”. Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, parlando del generale Roberto Vannacci. Secondo De Luca, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ormai chiuso la porta al generale, che oggi appare come “un uomo con il cappello in mano che sta pietendo di entrare nel centrodestra”. Molti esponenti locali, ha spiegato, speravano di riposizionarsi attraverso Vannacci per ottenere una candidatura alla Camera o al Senato, ma quel progetto si reggeva sull’ingresso del generale nella coalizione. “Questo è saltato, fa bene la Meloni a ribadirlo e l’intero centrodestra a ribadirlo”, ha detto De Luca. “L’implosione di Vannacci l’avrete nelle prossime settimane. Oggi vi dico che è iniziata”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev