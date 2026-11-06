Giovanni Grasso presenta 'Finché dura la Terra': Giallo che indaga confine tra fede e superstizione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2026 “È apparentemente un giallo, cioè una storia di un improbabile investigatore, un ex seminarista che viene inviato dal Vaticano a infiltrarsi in una comunità guidata da due improbabili veggenti che sostengono di avere visioni della Madonna ogni venerdì. In realtà è anche un’indagine all’interno della religiosità”. Così Giovanni Grasso presenta il suo nuovo libro, “Finché dura la terra”, a Palazzo Cipolla, a Roma, durante l’incontro sulla pace della rassegna “Riflessi”, accompagnato dalla musica del LeePuma Quartet. Il romanzo, spiega l’autore, si chiede fino a che punto la religiosità popolare sconfini nella superstizione e fino a che punto i segni del sacro, autentici o falsi, diventino uno strumento per manipolare le coscienze. “L’Italia è un paese in cui si moltiplicano finti santoni, statuine di santi che lacrimano, che trasudano sangue. Anche la Chiesa cattolica su queste cose va estremamente prudente”, ha detto Grasso. Secondo lo scrittore, anche se le parrocchie tradizionali si svuotano, “tutti gli indicatori sociologici rivelano che c’è un interesse per l’aldilà, per il sacro”, vissuto magari in forme più popolari o “un pochino truffaldine”. L’intero ricavato della serata andrà all’Associazione Andrea Tudisco Together Home, e Fondazione Roma raddoppierà l’importo raccolto con i biglietti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev