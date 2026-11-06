Meghan Markle, arrestato il padre in Florida: «Era in possesso di materiale pedopornografico»

L’82enne è stato fermato dagli agenti federali nella residenza per anziani di Lakeland dove era ospite. Era indagato nelle Filippine e in Messico. La figlia: «Sapevo delle accuse dal 2018»

Il padre di Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, è stato arrestato dall’FBI per detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto riporta Associated Press, che cita fonti anonime, l’82enne è stato fermato nella residenza per anziani di Lakeland, in Florida. Thomas Markle era al centro di un’indagine sia nelle Filippine sia in Messico, in seguito al ritrovamento di materiale pedopornografico in un’abitazione e in un deposito a lui riconducibili.

Le dichiarazioni di Meghan Markle sulle accuse nei confronti del padre

In una dichiarazione rilasciata a Fox News lo scorso 25 ottobre, 24 ore dopo che la vicenda era diventata di dominio pubblico, la duchessa di Sussex aveva definito «profondamente inquietanti» le accuse nei confronti del padre e aveva voluto rivolgere il suo pensiero a «tutti i bambini che potrebbero aver subito danni». Meghan Markle aveva poi precisato di essere a conoscenza delle accuse pendenti sul padre sin dal 2018 e aveva motivato così la scelta di prenderne le distanze: «Spero che ora si possa comprendere che, nonostante le distorsioni di alcuni media nel corso degli anni, qualsiasi distanza da mio padre e la mia scelta di non permettergli di avere contatti con i nostri figli avevano un solo motivo: proteggerli». «Sebbene la portata di ciò che è emerso ora sia più nauseante di quanto si possa mai immaginare, la mia più sincera speranza è che giustizia sia pienamente fatta e che la priorità resti la sicurezza e la protezione di bambini innocenti», aveva infine concluso.

Come aveva risposto alle accuse Thomas Markle

In una dichiarazione rilasciata al Daily Mail, Thomas Markle aveva invece respinto ogni accusa: «Non ho mai scaricato immagini porno di bambini sul mio computer», aveva affermato. Oggi, la notizia dell’arresto.