“Stranger Things”, arriva il prequel negli anni ’50: Netflix annuncia “Other Worlds”

Prima di Hawkins, c'era la cittadina di Marion. Al via alla serie che indaga sul passato di Vecna

L’universo del Sottosopra continua a espandersi, tornando indietro fino alle origini. In occasione dello Stranger Things Day — la ricorrenza del 6 novembre legata alla scomparsa di Will Byers nel 1983 — Netflix ha ufficializzato il debutto dello spin-off live-action: si intitolerà “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” e approderà in streaming nel 2028.

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Ambientata nel 1955 a Marion, in Nevada, la nuova serie si colloca cronologicamente prima degli eventi dello show originale (conclusosi a fine 2025) e dello spettacolo teatrale “The First Shadow“. Come suggerito dal primo teaser, il racconto esplorerà il periodo antecedente al contatto tra Henry Creel (il futuro Vecna) e la misteriosa sostanza extradimensionale all’origine dei suoi poteri.

Chi c’è dietro: «È ‘Stranger Things’, ma con nuovi eroi e nuovi villain»

Il progetto porta la firma dei creatori del franchise, Matt e Ross Duffer, insieme a Kate Trefry (già autrice della serie madre e dello spettacolo teatrale), che guiderà la produzione nel ruolo di showrunner. Alla regia dei primi tre episodi ci sarà Joe Wright, mentre Shawn Levy figura tra i produttori esecutivi con la sua 21 Laps. «Sognavamo ‘Other Worlds’ da molti anni e vederlo diventare realtà è qualcosa di surreale ed entusiasmante», hanno commentato i fratelli Duffer. «È ‘Stranger Things’, ma al tempo stesso qualcosa di sorprendentemente nuovo: un’altra ambientazione, nuovi eroi e nuovi villain».

Sulla stessa linea il commento di Shawn Levy: «I fratelli Duffer e Kate Trefry hanno creato un’avventura che conserva il DNA della serie originale, pur esplorando un’epoca, un’ambientazione e personaggi completamente nuovi. I semi di questa storia potrebbero essere stati piantati a Hawkins, ma ora ci conducono verso altri mondi fatti di spettacolo, azione ed emozioni».

Attualmente in fase di casting, la serie avvierà prossimamente le riprese in New Mexico. La produzione rientra negli accordi stipulati con Paramount, con cui i fratelli Duffer hanno siglato una partnership per cinema, TV e streaming a seguito della chiusura del loro storico contratto con Netflix nella primavera del 2026.