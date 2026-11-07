Trump sulla sconfitta alle midterm: I Presidenti perdono sempre. Prezzo del petrolio ha pesato – Il video

(Agenzia Vista) Palm Beach, Florida, Usa, 06 novembre 2026 “Il Partito Repubblicano ha avuto una brutta elezione a causa di alcune cose. Una cosa è stata il non riuscire a far approvare le cose al Senato. Un’altra è stata che avevamo un prezzo del petrolio più alto di prima”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Palm Beach, in Florida, ha risposto a chi gli chiedeva come intenda ricostruire il Partito Repubblicano dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev