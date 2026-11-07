Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump sulla sconfitta alle midterm: I Presidenti perdono sempre. Prezzo del petrolio ha pesato – Il video

07 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Palm Beach, Florida, Usa, 06 novembre 2026 “Il Partito Repubblicano ha avuto una brutta elezione a causa di alcune cose. Una cosa è stata il non riuscire a far approvare le cose al Senato. Un’altra è stata che avevamo un prezzo del petrolio più alto di prima”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Palm Beach, in Florida, ha risposto a chi gli chiedeva come intenda ricostruire il Partito Repubblicano dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Attenzione a Di Battista: il suo movimento “Schierarsi” vale nei sondaggi. La tentazione di correre alle prossime elezioni

2.

Fine vita, il governo impugna la legge del Veneto. Ma il ministro Calderoli vota contro, Salvini diserta

3.

Caso Almasri, Bartolozzi potrà essere processata per false dichiarazioni al pm: la sentenza della Consulta

4.

Cpr, arriva una nuova direttiva. Piantedosi: «Il parere medico non salverà più dal trattenimento»

5.

Altieri fa un passo indietro: «Ritiro la mia disponibilità per la presidenza Anac». Cronaca di una giornata di caos e polemiche