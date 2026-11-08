Calenda: Né col centrodestra né col centrosinistra. Da terzi abbiamo sempre preso l’8% – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2026 “Ahimè, a nessuna delle due, tanto che noi costruiremo un centro autonomo dalle due coalizioni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda risponde al Direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev alla domanda se si senta più vicino al centrodestra o al centrosinistra. Calenda ha spiegato di condividere alcune proposte di entrambi gli schieramenti, come il salario minimo nel programma della sinistra e il ritorno all’energia nucleare in quello della destra, “perché altrimenti non ce la facciamo”. Mancano però, secondo lui, i valori fondamentali: “Quelli dell’europeismo, della costruzione degli Stati Uniti d’Europa, quindi dell’indipendenza dal punto di vista della difesa e dell’energia. Questa cosa qui non la trovi come valore né nella coalizione di destra né in quella di sinistra”. Alla domanda se Azione rischi di restare schiacciata dalla nuova legge elettorale, Calenda ha risposto: “Io ho fatto due campagne elettorali come terzo rispetto alle coalizioni esistenti, Scelta Civica e quella del Terzo Polo, e abbiamo sempre preso l’8%”. “Credo che in questo Paese ci sia una maggioranza di persone che si è stancata di questo bipolarismo che è fatto solo di urla e non produce mai niente”, ha aggiunto. “Quindi credo che andremo molto bene”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev