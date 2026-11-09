Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerIsraeleLeonardo Del VecchioUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, al via le audizioni nelle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Immagini – Il video

09 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 Nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato hanno svolto una serie di audizioni in vista dell’esame della legge di bilancio per il 2027 e del bilancio pluriennale 2027-2029. Sono stati ascoltati l’Associazione italiana internet provider e l’Associazione nazionale esercenti cinema, Sbilanciamoci! ed Ecco, Federmetano, l’Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi. Hanno partecipato anche la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, il Forum nazionale delle associazioni familiari, Save the Children, Caritas Italiana e Vita. Tra gli auditi anche Walter Ricciardi, professore di igiene e presidente del Mission Board for Cancer, Vincenzo Galasso, economista dell’Università Bocconi, e Unioncamere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Attenzione a Di Battista: il suo movimento “Schierarsi” vale nei sondaggi. La tentazione di correre alle prossime elezioni

2.

Bonaccini pubblica un meme su Tajani con il capellino Maga. Scoppia la polemica, l’ira di Meloni: il post viene rimosso

3.

Campo largo, la prima riunione e i 10 tavoli tematici per il programma. Gualtieri chiama M5S e Azione: «Ora insieme a Roma»

4.

Trieste, bufera sulle frasi del sindaco Dipiazza: «Se lanciano bombe carta gli sparo in testa». Opposizioni compatte: «Ritiri ciò che ha detto»

5.

Caso Almasri, Bartolozzi potrà essere processata per false dichiarazioni al pm: la sentenza della Consulta