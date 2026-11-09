Manovra, al via le audizioni nelle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 Nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato hanno svolto una serie di audizioni in vista dell’esame della legge di bilancio per il 2027 e del bilancio pluriennale 2027-2029. Sono stati ascoltati l’Associazione italiana internet provider e l’Associazione nazionale esercenti cinema, Sbilanciamoci! ed Ecco, Federmetano, l’Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi. Hanno partecipato anche la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, il Forum nazionale delle associazioni familiari, Save the Children, Caritas Italiana e Vita. Tra gli auditi anche Walter Ricciardi, professore di igiene e presidente del Mission Board for Cancer, Vincenzo Galasso, economista dell’Università Bocconi, e Unioncamere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev