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Mattarella: Spero presto ingresso Albania e altri Paesi candidati nell'Ue – Il video

09 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 “L’Italia considererà sempre incompleta, mutilata, l’Unione Europea, finché non ne faranno parte, mi auguro prestissimo, l’Albania e gli altri Paesi candidati”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, nell’incontro con il presidente albanese Bajram Begaj e una delegazione di sindaci dei Comuni arbëreshë. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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