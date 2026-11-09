Mattarella: Spero presto ingresso Albania e altri Paesi candidati nell'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 “L’Italia considererà sempre incompleta, mutilata, l’Unione Europea, finché non ne faranno parte, mi auguro prestissimo, l’Albania e gli altri Paesi candidati”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, nell’incontro con il presidente albanese Bajram Begaj e una delegazione di sindaci dei Comuni arbëreshë. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev