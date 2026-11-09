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Midterm Usa, Tajani: Siamo alleati degli Stati Uniti, non di un partito – Il video

09 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 “I rapporti con gli Stati Uniti non cambiano, non sono mai cambiati. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, non di questo o di quel partito degli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani prima di partire per il G7 di Parigi, commentando il risultato delle elezioni di metà mandato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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