Midterm Usa, Tajani: Siamo alleati degli Stati Uniti, non di un partito – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 “I rapporti con gli Stati Uniti non cambiano, non sono mai cambiati. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, non di questo o di quel partito degli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani prima di partire per il G7 di Parigi, commentando il risultato delle elezioni di metà mandato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev