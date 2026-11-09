Pete Hegseth a rischio, chiesto l’impeachment per il ministro della Guerra di Trump da un repubblicano: le accuse di «gravi reati e illeciti»

Subito dopo la sconfitta alle Midterm, Trump aveva escluso di coinvolgere il ministro della "Guerra" in un rimpasto di governo. L'ex anchorman però è finito nel mirino anche di diversi avversari interni al partito repubblicano. Di cosa lo accusano e quando si voterà

Alla ripresa dei lavori del Congresso americano, dopo la batosta alle Midterm per i candidati repubblicani, è proprio un deputato del partito conservatore che ha messo nero su bianco l’impeachment per Pete Hegseth. Il Segretario alla Difesa di Donald Trump è finito nel mirino di avversari democratici e interni al Gop, dopo il flop alle urne. Nella richiesta formale depositata dal deputato del Kentucky Thomas Massie si parla di «gravi reati e illeciti». Tra questi ci sono l’avvio di una guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso e la morte di centinaia di civili negli attacchi in mare contro presunti trafficanti di droga nei Caraibi. Il testo contesta a Hegseth anche la ritorsione contro il senatore democratico Mark Kelly e il sequestro di persona dell’ex leader venezuelano Nicolàs Maduro nell’operazione “Absolute Resolve”.

Quando si vota e quali sono i numeri contro Hegseth

La mozione potrebbe essere votata già entro questa settimana. Fonti interne sia repubblicane sia democratiche indicano che esiste una possibilità concreta di approvazione alla Camera, dove basta la maggioranza semplice. Il leader dei democratici Hakeem Jeffries si è detto «assolutamente favorevole» alla risoluzione, mentre molti repubblicani, sono furiosi con Hegseth e lo ritengono responsabile della sconfitta elettorale. Il segretario di Stato Marco Rubio, a margine del G7 di Parigi, ha parlato di una procedura «ingiusta» e ha definito il collega «un grande professionista». Anche con il via libera della Camera, per la destituzione servirebbe un processo al Senato e una maggioranza dei due terzi, scenario considerato al momento molto improbabile. Resta poi l’ipotesi che sia Trump a rimuovere il segretario prima dell’impeachment: fino a oggi lo ha difeso pubblicamente, ma in passato ha già cambiato posizione all’improvviso, soprattutto sui suoi collaboratori più stretti.

La reazione di Hegseth

Hegseth ha ribadito di non essere preoccupato e di essere pronto a rifare tutto, guerra all’Iran compresa. «Una decisione non deve necessariamente essere popolare per essere necessaria», ha dichiarato, aggiungendo che Trump «ha il controllo della situazione, qualunque strada decida di intraprendere». Il capo del Pentagono ha poi rivendicato l’operato del presidente e dei vertici militari, parlando di «scelte coraggiose» e di «audacia» dei comandi. Secondo Hegseth, chi contesta operazioni come “Epic Fury”, “Rough Rider” o la cattura di Maduro «sta contestando le truppe e i risultati che hanno ottenuto».