Fruga nei cassonetti e rivende quello che trova: «In un anno ho incassato 128mila euro». La storia di Carter Stevens

Il 31enne americano aveva perso tutto ed era finito a dormire in macchina. Oggi recupera mobili, oggetti di lusso e dispositivi elettronici abbandonati: «In questo Paese buttiamo via tantissima roba»

Un paio di scarpe Nike abbandonate accanto a una pompa di benzina. Carter Stevens le raccoglie, le pulisce e le rivende online per 35 dollari. È il marzo del 2024. Pochi mesi prima dormiva nella sua auto, dopo aver perso la casa e accumulato migliaia di dollari di debiti. Oggi ha 31 anni e ha trasformato quella scoperta in un lavoro. Fruga nei cassonetti di Nashville, nel Tennessee, alla ricerca di oggetti da rivendere. E in dodici mesi ha incassato circa 140mila dollari, l’equivalente di 128mila euro. La cifra, riferita al totale delle vendite e non agli utili, emerge dai documenti esaminati da CNBC Make It, che ha raccontato la sua storia.

Dalla dipendenza ai debiti: quando dormiva in macchina

Carter nel 2018 lascia l’università. Ha sviluppato una dipendenza da Adderall, un farmaco stimolante che si può acquistare solo con prescrizione medica. Negli anni successivi prova a guadagnarsi da vivere vendendo abiti vintage online, ma spende più di quanto incassa e i debiti si accumulano. Nel giugno 2023 non riesce più a pagare l’affitto. Per un periodo dorme in un deposito preso in locazione, finché non viene cacciato. Passa le tre settimane successive nella sua auto. A ottobre, grazie ai soldi prestati da un cugino, riesce finalmente a trovare un appartamento. La svolta arriva cinque mesi dopo, quando nota un paio di Nike usate accanto a una pompa di benzina. Le raccoglie, le pulisce e le rivende per 35 dollari. È il suo primo guadagno con qualcosa che qualcun altro aveva buttato via. «È stata la prima volta che ho trovato qualcosa che era spazzatura, l’ho venduto e ci ho fatto un po’ di soldi», spiega. Da allora il recupero diventa il suo lavoro a tempo pieno: «Ho ricostruito i miei risparmi. Ho fatto davvero molto più di quanto ritenessi possibile».

Dai cassonetti alle vendite online: i ritrovamenti più costosi

Oggi Stevens gira per Nashville con il suo pick-up, passando al setaccio i cassonetti dei quartieri più ricchi e quelli dei grandi uffici. Sa dove cercare e, soprattutto, cosa vale la pena portare a casa. Recupera mobili, tablet, attrezzi da lavoro e oggetti di ogni genere. Poi li pulisce, li sistema quando necessario e li rivende su eBay e Facebook Marketplace. Negli ultimi anni ha trovato di tutto: tappeti persiani fatti a mano, spade da samurai, iPad e mobili di design. Il colpo migliore, però, è stato un carico di 190 sedie da ufficio Steelcase, abbandonate nei cassonetti di un centro direzionale. Da nuove costavano più di mille dollari l’una. Stevens le ha caricate sul suo pick-up, aiutandosi con un rimorchio, e le ha rivendute per un totale di 27.600 dollari.

I 140mila dollari in un anno e la paura che il lavoro non duri

Tra settembre 2025 e settembre 2026 le vendite hanno raggiunto i 140mila dollari, circa 128mila euro. Gran parte delle entrate, però, dipende da pochi ritrovamenti particolarmente fortunati. E non è detto che riesca a ripeterli ogni mese: «Sono stato molto fortunato all’inizio di quest’anno e ho fatto un sacco di soldi. Non sto dicendo che sia qualcosa che potrei fare ogni anno». Per questo cerca di risparmiare il più possibile e sta valutando nuove opportunità nel mercato immobiliare, nella speranza di costruirsi un reddito più stabile. Intanto continua a cercare oggetti nei cassonetti.