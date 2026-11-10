Dl bollette, Meloni: Fatta scelta coraggiose, interviene su interessi consolidati – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 10 novembre 2026 “Se oggi noi abbiamo prezzi così alti dell’energia, è anche perché forse, in passato, altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando. Per me è una priorità assoluta: chiunque voglia dare una mano, le sue proposte sono bene accette, l’aumento dei costi energetici incide in maniera significativa sull’inflazione. Stare lì solamente a sperare che non si riesca ad abbassare i prezzi e a tifare contro, non mi sembra una buona strategia”. Lo ha detto, a margine della Fiera Eima di Bologna, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta sulle misure del Governo per ridurre il costo dell’energia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev