Bimbo nasce durante un weekend a Parigi, ma un errore nel certificato di nascita lo rende inesistente per l’anagrafe italiana

Da oltre tre anni una famiglia di Mandello del Lario cerca di ottenere la registrazione del figlio all’anagrafe italiana. La coppia si è rivolta alla giustizia italiana per correggere i dati anagrafici, ma la documentazione rilasciata in Francia complica la procedura

Doveva essere un semplice weekend a Parigi per incontrare alcuni parenti, ma per una coppia italiana si è trasformato nell’inizio di una battaglia legale che va avanti da oltre tre anni. Il figlio, nato nella capitale francese il 7 luglio 2023, non è ancora stato registrato all’anagrafe italiana a causa di un errore nel certificato di nascita, sul quale compaiono i nomi di due persone diverse dai veri genitori. Una vicenda raccontata dal Corriere della Sera che vede protagonista una famiglia di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, impegnata da tempo a ottenere il riconoscimento ufficiale del figlio.

Un weekend a Parigi prima della gravidanza

La vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2023, quando la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno a Parigi per fare visita ad alcuni parenti. La donna era incinta, ma secondo le previsioni del ginecologo mancavano ancora più di tre settimane al parto, motivo per cui i futuri genitori avevano deciso di partire senza preoccupazioni. Le cose, però, sono andate diversamente e il 7 luglio, mentre si trovavano ancora nella capitale francese, è nato il loro bambino. Dopo il parto, le autorità francesi hanno rilasciato il certificato di nascita, ma soltanto una volta rientrati in Italia i genitori si sono accorti che qualcosa non andava. Nel documento, infatti, erano stati inseriti i nomi di altre due persone, alle quali erano state attribuite anche nazionalità differenti da quelle dei veri genitori. Non si è trattato quindi di uno scambio di neonati, ma di un errore nella compilazione dell’atto che, nonostante possa sembrare una semplice svista, ha impedito alla famiglia di registrare regolarmente il figlio in Italia.

La battaglia giudiziaria per registrare il bambino

Una volta scoperto l’errore, la coppia ha deciso di intraprendere la strada giudiziaria, affidandosi a un’avvocata per ottenere la correzione del documento. Il tentativo, però, si è scontrato con un problema: poiché il certificato di nascita è stato emesso in Francia, un tribunale italiano non può intervenire direttamente per rettificarlo. La questione è arrivata così alla Corte d’Appello di Milano, che nei giorni scorsi ha indicato ai genitori due possibili soluzioni. La prima consiste nell’avviare una procedura di rettifica del certificato direttamente in Francia, mentre la seconda prevede di iniziare un nuovo procedimento in Italia per accertare legalmente la filiazione e ottenere successivamente la registrazione del bambino. Nel tentativo di dimostrare il legame biologico con il figlio, i genitori hanno intanto fatto eseguire diversi test del Dna da genetisti e laboratori specializzati.