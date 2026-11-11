Camera Usa boccia la richiesta di impeachment per Hegseth – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 11 novembre 2026 La Camera dei Rappresentanti Usa ha bocciato la procedura di impeachment per il segretario della Guerra Hegseth richiesta dal repubblicano Thomas Massie. La Camera ha votato con 211 a favore e 204 contro (tra cui lo stesso Massie) per trasferire la risoluzione di impeachment alla Commissione Giustizia, facendo naufragare l’iniziativa. Us Congress – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev