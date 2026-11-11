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Giuli: Nuovi poli culturali con il recupero degli immobili pubblici – Il video

11 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 "Il recupero del patrimonio architettonico pubblico inutilizzato o sottoutilizzato per creare nuovi poli culturali e favorirne la pubblica funzione. Sono previsti nuovi interventi a Roma, Viterbo e Napoli. La valorizzazione del patrimonio al centro della strategia del Governo", così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante il Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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