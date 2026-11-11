Guterres (Onu) alla Cop31: Le fonti fossili devono scomparire come i dinosauri – Il video

(Agenzia Vista) Turchia, 11 novembre 2026 "Eccellenze, desidero condividere tre lezioni apprese negli ultimi decenni, che possano farci da guida per il decennio a venire. Prima lezione: un cambiamento esponenziale è possibile. Dieci anni fa, l'energia solare copriva l'1% della produzione elettrica mondiale. L'anno scorso, il solo solare ha soddisfatto quasi il 75% della crescita della domanda globale di elettricità. Un decennio fa, un'auto venduta su 100 era elettrica; quest'anno, si stima che il rapporto sia di quasi una su tre. L'energia pulita è ormai la fonte più economica per la nuova produzione elettrica in gran parte del mondo. Sta avanzando anche laddove le resistenze politiche sono più forti, il che ci porta alla seconda lezione: le ragioni a favore dei combustibili fossili stanno crollando. Il 75% dell'umanità vive in paesi che importano combustibili fossili, restando ostaggio di shock nei prezzi che non hanno provocato e che non possono controllare. I conflitti recenti hanno reso evidente che questa è la ricetta perfetta per un'insicurezza cronica e per una crisi insostenibile del costo della vita. È giunto il momento di accelerare una transizione verso le energie rinnovabili che sia basata su evidenze scientifiche, giusta, ordinata ed equa. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare la portata di questa sfida. I combustibili fossili devono fare la stessa fine dei dinosauri. Ma ciò non accadrà da solo. I dinosauri non avevano una lobby, i combustibili fossili sì. La loro strategia è semplice: distorcere la scienza, ritardare le politiche, rimandare le azioni concrete, evitare le responsabilità. È tempo di abbandonare questa abitudine e di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili", così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, alla Cop31 in Turchia. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev