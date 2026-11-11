Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Hegseth su richiesta impeachment contro lui: Già assistito a questo spettacolo, falliranno ancora – Il video

11 Novembre 2026 - 23:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 10 novembre 2026 “Abbiamo già visto questo spettacolo. Hanno messo in stato d’accusa il presidente Trump per una telefonata perfetta, lo hanno messo in stato d’accusa di nuovo nella sua ultima settimana in carica. Entrambe le volte hanno fallito”. Così il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono, ha risposto alla risoluzione per il suo impeachment. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

2.

Armi a Kiev, tensione nella maggioranza. Giorgetti sente Meloni: «La firma manca perché non ero a Roma». Crosetto: «Non ci saranno sorprese»

3.

Sondaggio Swg, la novità nella sfida Salvini-Vannacci. Chi vince tra centrodestra e centrosinistra

4.

Valentina Nappi: «I Radicali mi hanno usato per farsi la guerra»

5.

San Siro, il Consiglio comunale chiede di fermare l’iter del nuovo stadio: «Prima si valuti l’impatto sulla salute». Cosa succede ora