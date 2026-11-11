Hegseth su richiesta impeachment contro lui: Già assistito a questo spettacolo, falliranno ancora – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 10 novembre 2026 “Abbiamo già visto questo spettacolo. Hanno messo in stato d’accusa il presidente Trump per una telefonata perfetta, lo hanno messo in stato d’accusa di nuovo nella sua ultima settimana in carica. Entrambe le volte hanno fallito”. Così il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono, ha risposto alla risoluzione per il suo impeachment. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev