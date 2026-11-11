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Hegseth (Usa): Guerra non l’abbiamo iniziata noi, ma Iran 47 anni fa. Trump ha fatto cosa giusta – Il video

11 Novembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, Usa, 10 novembre 2026 “La storia giudicherà la guerra in Iran in modo ben diverso rispetto alla saggezza convenzionale di oggi. Questa guerra non l’abbiamo iniziata noi, l’ha iniziata l’Iran 47 anni fa”. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth in conferenza stampa al Pentagono. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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