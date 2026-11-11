Mauro Moretti fuori dal carcere, la decisione del giudice dopo 4 mesi in cella per la strage di Viareggio

All'ex manager, 73 anni, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Lo scorso 26 giugno si era costituto, dopo la sentenza della Cassazione che aveva reso definitiva la condanna per disastro ferroviario colposo e incendio per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone. La reazione della madre di una delle vittime

Ha perso 15 chili in quattro mesi di carcere Mauro Moretti, a cui sono stati concessi i domiciliari proprio per le sue condizioni fisiche. Come spiega la sua legale Ambra Giovene l’ex manager «è molto deperito». Il giudice gli ha concesso di accedere alla detenzione domiciliare anche perché in carcere ha tenuto un comportamento «ineccepibile», aggiunge l’avvocata. Per una persona oltre i settant’anni, ha precisato, l’ordinamento prevede una particolare attenzione, in assenza di cause ostative.

Moretti ai domiciliari: cosa ha deciso il giudice di sorveglianza

Come riporta QN, il giudice di sorveglianza ha dato il via libera alla detenzione domiciliare per l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Lo scorso 3 novembre Moretti ha lasciato il carcere di Orvieto, dove si era costituito in estate dopo la sentenza definitiva della Cassazione, e sconta ora la pena nella sua casa di Roma. Secondo il quotidiano, i legali avevano chiesto gli arresti domiciliari fin dall’inizio, facendo riferimento all’età, alla natura del reato e all’assenza sia di pericolo di fuga sia di rischio di reiterazione.

Strage di Viareggio: per cosa è stato condannato Moretti

La condanna a cinque anni riguarda i reati di disastro ferroviario colposo e incendio. Il fatto risale al 2009, quando alla stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, un carro merci carico di gpl deragliò. Le fiamme che si svilupparono causarono la morte di 32 persone e il ferimento di oltre 100.

La reazione della madre di una vittima della strage di Viareggio

A commentare la detenzione domiciliare concessa a Mauro Moretti è Daniela Rombi, presidente dell’associazione Il Mondo che vorrei, che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Tra loro c’è anche sua figlia Emanuela. Parlando con l’ANSA, Rombi dice di «prendere atto di quanto avvenuto» e sostiene che Moretti sia stato «fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo». Per lei, «in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente». Rombi ribadisce comunque di rispettare la legge e ricorda che l’ex manager «per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti». Aggiunge di non provare «nessuna pena» per lui e che ci sono «altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione».

Rombi, sempre nelle dichiarazioni rilasciate all’Ansa, invita però a non perdere di vista il risultato raggiunto dopo «lunghi ed estenuanti anni di battaglie processuali». Secondo lei, nonostante «l’arroganza» di Moretti, la sentenza è stata «importante», perché ha portato in carcere i manager di aziende ritenuti responsabili di quanto avvenuto a Viareggio nel 2009.