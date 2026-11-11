«Alcuni bambini piangevano… mia figlia ha avuto un attacco di panico», le insegnanti e i genitori dopo l’allarme bomba in una scuola di Milano – Il video

L'allarme partito con il suono improvviso della campanella. La paura dei bambini dopo aver capito che non si trattava di un'esercitazione. L'evacuazione è durata circa un'ora: ma c'è chi ha preferito non far rientrare il proprio figlio in classe

Lacrime e spavento tra i più piccoli dell’istituto Tolstoj, evacuato in tarda mattinata per un allarme bomba. A descrivere la scena è una docente della primaria: «Ovviamente non era una prova di evacuazione normale, nessuno era al corrente. Quando è suonata la campanella siamo usciti fuori. Alcuni bambini erano molto spaventati, piangevano. Dopo tre quarti d’ora l’allarme è rientrato, ora la maggior parte degli studenti è dentro. Penso si tratti comunque di un falso allarme». Qualche genitore ha preferito andare a prendere i figli subito all’uscita da scuola, come una madre, che ha spiegato: «Sono venuta a riprendere mia figlia perché ha avuto un attacco di panico a causa di questo allarme».

All’origine dell’allarme c’è l’email anonima arrivata a circa 6mila scuole, tra cui l’IC Tolstoj, che segnalava la presenza di un ordigno nelle vicinanze. Le procedure di sicurezza hanno portato all’evacuazione degli alunni della primaria e della secondaria di primo grado per circa un’ora, con l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta rientrato l’allarme, i ragazzi sono tornati nelle rispettive classi e le lezioni sono riprese.