Presentato il Calendario Difesa 2027, dedicato alle antiche carte geografiche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 È dedicato alle antiche carte geografiche il Calendario Difesa 2027 del Ministero della Difesa, presentato oggi con un video proiettato durante l’evento. Il filmato si apre con il motto del calendario, “Conoscere il mondo è il primo passo per poterlo proteggere”, e scorre le mappe storiche che illustrano i mesi: dal planisfero “Typus Orbis Terrarum” all’Italia e alla Toscana, dall’Impero turco all’Africa, dalle Americhe all’Oceano Pacifico, fino alla Scandinavia, alla Magna Grecia e alla Tartaria. Le carte, riccamente decorate con navi, mostri marini e cartigli, ricordano i grandi atlanti del Cinquecento. Il video si chiude con lo stemma della Repubblica e la scritta “Ministero della Difesa, 10 novembre”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev