Rosato (Azione) su allarmi bomba: Una forma di terrorismo, politica non si divida e unisca il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “C’è da preoccuparsi, perché queste sono minacce che costringono le istituzioni a provvedimenti immediati, lo sgombero delle scuole, la chiusura di edifici pubblici, e creano disagi enormi. È una forma di terrorismo”. Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione, in un punto stampa fuori da Montecitorio, parlando degli allarmi bomba di oggi nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev