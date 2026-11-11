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Rosato (Azione) su allarmi bomba: Una forma di terrorismo, politica non si divida e unisca il Paese – Il video

11 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “C’è da preoccuparsi, perché queste sono minacce che costringono le istituzioni a provvedimenti immediati, lo sgombero delle scuole, la chiusura di edifici pubblici, e creano disagi enormi. È una forma di terrorismo”. Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione, in un punto stampa fuori da Montecitorio, parlando degli allarmi bomba di oggi nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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