Tajani: Di nuovo vittima di attacchi informatici, taglia anche sui minori della mia famiglia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 "Sono stato vittima di attacchi informatici, anche con una taglia su di me. Ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia compresi i minori, anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera, ricevendo un applauso di solidarietà dall'Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev