Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Di nuovo vittima di attacchi informatici, taglia anche sui minori della mia famiglia – Il video

11 Novembre 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 "Sono stato vittima di attacchi informatici, anche con una taglia su di me. Ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia compresi i minori, anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera, ricevendo un applauso di solidarietà dall'Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

2.

Armi a Kiev, tensione nella maggioranza. Giorgetti sente Meloni: «La firma manca perché non ero a Roma». Crosetto: «Non ci saranno sorprese»

3.

Sondaggio Swg, la novità nella sfida Salvini-Vannacci. Chi vince tra centrodestra e centrosinistra

4.

Valentina Nappi: «I Radicali mi hanno usato per farsi la guerra»

5.

San Siro, il Consiglio comunale chiede di fermare l’iter del nuovo stadio: «Prima si valuti l’impatto sulla salute». Cosa succede ora