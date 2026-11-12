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Allarmi bomba, Bonelli dopo il vertice a Chigi: Gli hacker non si fermano con i cannoni – Il video

12 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Abbiamo accolto l’invito della presidente Meloni con spirito costruttivo, spirito che manteniamo. Abbiamo chiesto alla presidente del Consiglio di creare una centrale operativa unica tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la Polizia postale e i servizi italiani”. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa Verde, fuori da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra la premier e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole. Avs ha chiesto anche più risorse per fermare gli attacchi hacker e proteggere le infrastrutture sensibili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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