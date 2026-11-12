Allarmi bomba, Nevi (FI): La partita è in mano ai Prefetti. Preoccupato no, ma bisogna organizzarsi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Intanto la partita è in mano ai prefetti. Penso che ci sia un coordinamento interforze con i dirigenti scolastici e con tutti i livelli istituzionali del Paese”. Lo ha detto il deputato e portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, in un punto stampa fuori da Montecitorio, parlando degli allarmi bomba nelle scuole. “Questa è un’emergenza che si risolve solo attraverso la collaborazione di tutti e con protocolli che chiaramente devono essere definiti”, ha aggiunto. Alla domanda se sia preoccupato, Nevi ha risposto: “Preoccupato no, però bisogna essere attenti e bisogna organizzarsi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev