La tomba profanata da una famiglia di ladri a caccia di oro, il caso in un cimitero del Salento: quanto avevano trovato

Sette mesi dopo la profanazione della tomba, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi, i carabinieri hanno identificato i quattro presunti autori: due fratelli e una madre e suo figlio. Quest'ultimo è coinvolto anche in altri casi di cronaca confluiti nell'inchiesta per la profanazione della tomba

Sono stati identificati, a distanza di sette mesi, i presunti responsabili del furto dei gioielli custoditi in una tomba del cimitero di Taviano, in provincia di Lecce. Si tratta di una madre e di un figlio che avrebbero agito insieme ad altri due uomini, tutti residenti nella zona. Vengono loro contestati i reati di violazione e vilipendio di sepolcro e di cadavere. La vicenda risale alla notte tra il 12 e il 13 aprile quando dei ladri profanarono la tomba di un’insegnante, morta il 5 gennaio 2014 a 87 anni. Un atto che il sindaco Giuseppe Francesco Pellegrino aveva all’epoca definito «deprecabile»: dopo aver scavato e dissotterrato la bara, i ladri l’avevano aperta, avevano rovistato tra i resti della defunta e infine rubato i gioielli che componevano il corredo funebre: una collana in oro da un grammo e mezzo e altri monili in oro, per un totale di 132 grammi. A riporli nella bara, all’interno di una borsa, era stato il titolare di una Rsa, nel rispetto delle ultime volontà della donna.

Chi sono gli indagati

Nella ricostruzione degli inquirenti sarebbero responsabili dell’atto Marco Liviello, 35 anni, e la madre Giovanna De Pascali, 58, insieme ai fratelli Luigi e Giuseppe Bleve, di 38 e 56 anni. De Pascali, inoltre, avrebbe avuto un ruolo meno operativo. Si sarebbe confrontata con il figlio, suggerendogli quali attrezzi sarebbero serviti per aprire la tomba interrata e trafugare i preziosi. L’indagine coinvolge anche il titolare di un compro oro della zona che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, già prima del furto si era impegnato con Liviello a occuparsi della vendita dei gioielli, e un altro uomo, Alessio Picca, 37 anni, che secondo gli inquirenti avrebbe accompagnato Liviello al compro oro. In particolare, sarebbe stato Picca a fornire i documenti per le relative registrazioni, mentre per la collana avrebbe ricevuto un bonifico di 1.400 euro. A Liviello, invece, il titolare del compro oro avrebbe consegnato 1.000 euro in contanti.

Gli altri casi che vedono coinvolto Liviello

Liviello è inoltre indagato, insieme a David Manni, 27enne di Taviano, e ad altri soggetti non identificati, per i cinque colpi di pistola calibro 9 esplosi contro il portone d’ingresso dello studio odontoiatrico di Fabio Bacile Di Castiglione, nella notte del 6 marzo scorso, nel centro di Spongano (Lecce). In quell’occasione gli attentatori erano arrivati a bordo di una Toyota Yaris usata da Liviello, con la targa coperta da nastro adesivo. Gli spari avevano danneggiato il portone e la porta interna a vetri. Durante il successivo sopralluogo, i carabinieri avevano trovato quattro proiettili e una cartuccia inesplosa. Liviello è anche protagonista di un altro episodio, confluito anch’esso nella stessa inchiesta. Lo scorso 25 aprile avrebbe commesso un furto in un’abitazione nei pressi di Lido Pizzo, ai danni di un parente di Luigi Bleve, che avrebbe agevolato il colpo avvisandolo che i proprietari non erano in casa e fornendogli indicazioni al telefono. In quell’occasione Liviello avrebbe agito insieme a un complice, Francesco Abbruzzese, 33 anni, che avrebbe fatto da palo.