Manovra, Giorgetti: Sostenibilità debito pubblico garantisce aiuti a famiglie e cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 "E' la sostenibilità del debito pubblico che garantisce nel tempo la capacità dello Stato di intervenire a sostegno dell'economia e dei cittadini. Credibilità finanziaria e fiducia dei mercati sono condizioni essenziali per assicurare la sostenibilità del debito, soprattutto in una fase segnata da tensioni geopolitiche e volatilità finanziaria". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'audizione sulla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev