Mattarella agli atleti paralimpici: Ci sono ancora pregiudizi da sconfiggere, anche nel nostro Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “La cosa importante, accanto ai successi e alle medaglie, è il fatto che il vostro esempio avrà convinto molte ragazze e molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico. Anche di questo vi sono riconoscente, perché è un traguardo di straordinaria importanza per tutto il nostro Paese”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i campioni del mondo paralimpici 2026. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev