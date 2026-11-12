Mattarella agli atleti paralimpici: Grazie per il percorso di civiltà che interpretate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Lo sguardo adesso, naturalmente, è rivolto ai prossimi tornei. In questi anni il movimento paralimpico italiano ha fatto grandissimi passi avanti e ha bisogno di sostegno per potersi sviluppare ulteriormente”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i campioni del mondo paralimpici 2026. Secondo il Capo dello Stato, i prossimi appuntamenti non conteranno solo per le medaglie. Conterà anche la partecipazione che si creerà in tutto il Paese intorno agli atleti e alle loro gare, che “contribuirà alla strada di civiltà di far aumentare il movimento paralimpico e la consapevolezza che vi è un giacimento di talenti da far esprimere”, consentendo loro di farlo. “Avrete tanti traguardi davanti a voi, certamente. Ma questo è il più importante: che tanti seguano il vostro esempio e possano ricevere anche loro, come voi questa sera qui al Quirinale, il ringraziamento della Repubblica per quello che fate”, ha detto Mattarella. “Grazie per questo compito non soltanto di primato sportivo, ma di percorso di civiltà che interpretate”. Courtesy: Quirinale Durata: [da inserire] Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev